Otto condannati per un traffico di rifiuti nell’ex zuccherificio 

Dopo i blitz dei carabinieri e gli sgomberi dei palazzoni, fioccano le sentenze intorno allo zuccherificio di Villasor. Sono otto gli uomini e le donne condannate dal giudice Giuseppe Pintori del tribunale di Cagliari al termine di un procedimento che ha coinvolto undici imputati e riguardava tanti capi d'accusa: dal deposito illegale di rifiuti ai roghi appiccati agli stessi, ma anche la violazione dei sigilli posti intorno all'area di via Togliatti di proprietà del Comune e la compravendita illecita di batterie per auto e materiali ferrosi.

L’inchiesta, coordinata dal pm Rossella Spano, segna un altro capitolo nella lunga epopea dell'ex zuccherificio Eridania che, dopo la chiusura dell'industria saccarifera, ha visto i palazzoni un tempo destinati alle famiglie dei lavoratori occupati da abusivi per oltre un decennio. La scorsa estate i carabinieri avevano smantellato un traffico di rifiuti da 200mila euro annui. Due mesi fa le ultime famiglie sono state sgomberate: i controlli della Asl avevano rilevato una situazione di degrado, tra possibili contaminazioni dell'acqua e svariati pericoli sanitari.

Hassan Makboul, 36enne marocchino residente a Burcei e Sakib Sulejmanovic, bosniaco 40enne, sono stati condannati a 3 anni ciascuno. Malina Sulejmanovic, 40enne bosniaca, è stata condannata a due anni e 4 mesi. A Muharem Ahmetovic, 45enne nato in Bosnia Erzegovina, detto “Cipolla”, sono toccati un anno e sei mesi di reclusione e 600 euro di multa: poche settimane fa aveva raccontato all'Unione Sarda la sua storia, mostrando come avesse deciso di vivere a pochi metri dallo zuccherificio in un furgoncino. Ancora: un anno a Ulisse Ahmetovic, figlio di Muharem, nato a Cagliari nel 2003, e a Elma Sejdovic, nata a Monaco nel ‘97 (per entrambi è stata disposta la sospensione condizionale della pena) e per Satomi Ahmetovic, 26enne nata a Cagliari e Almasa Sulejmanovic, 64enne bosniaca. Assolto Brahim Moutmir, 39 enne marocchino.

I due imputati italiani, Christian Medico, 46enne nato a Torino, e il 25enne di Quartu Sant’Elena Marco Campus sono stati dichiarati «non punibili per irrilevanza del fatto».