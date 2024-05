Otto commissioni per le invalidità 

Per ora sono tre e con un cumulo di lavoro impressionante, ma alle manifestazioni di interesse indette dalla Asl sono giunte alcune decine di adesioni al punto che potrebbero diventare otto. È forse vicino a una svolta uno degli annosi problemi della sanità del Sulcis Iglesiente, cioè i pesanti ritardi accumulati dalle tre commissioni di accertamento dell’invalidità: ci sono oltre 3600 pratiche arretrate che i soli tre organismi in attività espletano con ritardi abissali.

Due giorni fa la dirigente della Asl 7 Giuliana Campus ha incontrato i sindaci del distretto socio sanitario del territorio anticipando uno scenario che potenzialmente potrebbe essere roseo: le adesioni giunte consentirebbero, se confermate, di costituire addirittura altre cinque commissioni (quindi in totale si salirebbe a otto), quattro delle quali dedicate quasi esclusivamente ad affrontare i casi arretrati più delicati e una affiancherebbe le tre già operative per le pratiche ordinarie. Le manifestazioni di interesse erano aperte a medici, assistenti sociali, amministrativi. Sarebbero giunte alcune decine di adesioni. Previsto l’avvio delle contrattazioni sindacali per capire i livelli di retribuzione da riconoscere. Le procedure potrebbero essere concluse verso fine di maggio ma nel frattempo continuano a operare le tre commissioni in essere, con priorità ai malati oncologici, agli anziani, ai bambini. «Ci sentiamo di lanciare un appello al personale che ha aderito alle manifestazioni di interesse – afferma il sindaco di Villamassargia Debora Porrà – occorre che accettino gli incarichi». (a. s.)

