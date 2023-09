Otto commissioni convocate in un giorno 

«Irrispettoso convocare tutte le commissioni nello stesso giorno». Con un comunicato congiunto i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, all’opposizione in Aula, esprimono il loro disappunto per la decisione di convocare tutte le otto commissioni consiliari in un’unica giornata, quella di ieri.

La protesta

«Prendiamo atto della decisione del presidente del Consiglio comunale Alberto Nioi», si legge nel comunicato, una decisione «irrispettosa del ruolo dei consiglieri comunali, di maggioranza come di minoranza», che viene contestata sia nel merito sia nel metodo. «Nel merito perché impone di sacrificare un’intera giornata di lavoro e non consente di dedicare a ciascuna commissione il tempo necessario per svolgere al meglio i lavori». Quanto al metodo si contesta «la totale mancanza di condivisione della data e delle modalità di convocazione da parte del presidente» un atteggiamento – prosegue il comunicato – lesivo della dignità dei consiglieri e dei cittadini che rappresentano». L’aspettativa era quella di «un’organizzazione concordata, più agevole per tutti». Infine, la minoranza sottolinea «la conduzione contraddittoria dell’attività consiliare» che «accelera la convocazione delle commissioni concentrandole in un’unica giornata», ma ancora non rende note le linee programmatiche, «il cui termine di approvazione è scaduto da 26 giorni, passo fondamentale per l’avvio della consiliatura. Un ritardo ingiustificato».

La replica

Risponde il presidente del Consiglio Alberto Nioi, responsabile, secondo il regolamento, della convocazione della prima seduta delle commissioni: «Mi sono attenuto alla modalità applicata nella scorsa consiliatura: una sola giornata per insediarle tutte». A cambiare sono però i tempi di lavoro: «Quarantacinque minuti per ciascuna commissione», anziché i 15 precedenti ritenuti insufficienti: «Quali lavori si possono condurre in 15 minuti? Si esaurì tutto in due ore, un po’ poco, anche considerando che ogni consigliere ha diritto a un gettone di presenza per ogni Commissione e che nella prima seduta si deve eleggere il presidente e il suo vice». La decisione – chiarisce Nioi – «è frutto di una condivisione con il gruppo di maggioranza e ha avuto lo scopo di concentrare lo sforzo in un’unica giornata».

Difficile conciliare gli impegni lavorativi e personali dell’intero Consiglio nella giornata di ieri: «Per alcuni è stato un piccolo sacrificio che chi amministra deve tenere in conto», chiude Nioi.

