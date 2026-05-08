Otto chef internazionali sul palco del Girotonno 2026 

Chef da otto Paesi del mondo per la sfida “Tuna Competition” che animerà il Girotonno alla fine di maggio.

A Carloforte per la tradizione sfida culinaria a base di tonno si sfideranno gli chef di Australia, Finlandia, Giappone, Italia, Marocco, Salvador, Siria e Spagna. «Siamo particolarmente orgogliosi che quest’anno la World tuna competition raggiunga un traguardo importante con la partecipazione di chef provenienti dai cinque continenti - ha detto il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – Carloforte ancora una volta diventa luogo di incontro tra tradizioni, culture e visioni culinarie differenti, unite da un ingrediente simbolo della nostra identità: il tonno rosso del Mediterraneo».

I piatti saranno giudicati da una giuria tecnica che sarà presieduta da Laura Maragliano, e da una giuria popolare formata dai visitatori della manifestazione. Oltre alle sfide della Tuna Competition il palco del Girotonno accoglierà anche gli Cooking Show che prevede la presenza di grandi chef italiani che svelano segreti, tecniche e curiosità della loro cucina. Tra gli ospiti della kermesse Luca Pappagallo, uno degli chef più seguiti del web, Antonio Colasanto, finalista della trasmissione televisiva Master Chef 10 e Fulvio Marino di Rai 1.

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