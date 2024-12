Otto bovini abbattuti a fucilate 

Sadali teatro dell'ennesimo atto violento. Questa volta la vittima è un impiegato comunale, Roberto Carta al quale sono stati abbattuti a fucilate otto bovini.

Il drammatico episodio è stato condannato aspramente dall'amministrazione comunale attraverso una delibera, votata all'unanimità da maggioranza e opposizione, in cui si prende atto della gravità di un’escalation di «atti criminali da aggredire – ha spiegato la sindaca Barbara Laconi – attraverso il confronto civile e democratico, la collaborazione e la denuncia alle Forze dell’ordine. Non ci sono questioni che non si possano affrontare a viso aperto. Noi amministratori – ha aggiunto – siamo sempre qui a disposizione».

Anche gli interventi dell'opposizione hanno rimarcato la condanna di atti gravissimi in una comunità con meno di mille anime.

