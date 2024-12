Otto auto in fumo in due settimane: massima allerta 

Nuova nottata di attentati a Siniscola con due distinti blitz incendiari che hanno distrutto tre auto e un furgone. A distanza di appena cinque giorni dall’ultimo atto intimidatorio messo a segno con un ordigno collocato nell’abitazione di campagna di Giuseppe Atzori, noto imprenditore del posto, e al doppio blitz della banda del cerino che aveva incenerito ben cinque auto nella cittadina baroniese, il grave fenomeno delle intimidazioni ha fatto altre quattro vittime. Due dirette e altre due che invece sono state coinvolte solo per aver parcheggiato le loro auto vicino a quella presa di mira dai malviventi. E il clima, dopo questi fatti, nel secondo centro più popoloso della provincia, si fa sempre più pesante insieme ad un forte sentimento di insicurezza.

Il primo episodio si è verificato in piazza Migliorisi dove ignoti hanno dato alle fiamme l’auto di un giovane imprenditore locale. L’incendio ha avvolto il veicolo propagandosi anche a due auto posteggiate a pochissima distanza (una di queste di proprietà dell’assessore comunale Antonello Bellu) che hanno fatto la stessa fine della prima. Subito dopo l’allarme è scattato anche nella vicina via Roma dove le fiamme hanno avvolto, distruggendolo, un furgone di un altro imprenditore. Insomma per i vigili del fuoco di stanza a Murtas Artas, si è trattato di una nottata campale. I pompieri intervenuti in entrambi i roghi hanno dovuto lavorare a lungo per domare le fiamme per poi avviare gli accertamenti che hanno ipotizzato la matrice dolosa. Non a caso su entrambi i fronti i carabinieri della compagnia di Siniscola insieme agli agenti del commissariato locale hanno avviato le indagini per far luce sui responsabili. (f. u.)

