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Sant’Antioco.
28 aprile 2026 alle 00:24

Otto assunzioni con i cantieri Lavoras 

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Nuovo cantiere Lavoras a Sant’Antioco con un investimento di 460mila euro. Undici operai troveranno lavoro per 8 mesi con eventuale proroga grazie all’utilizzo delle economie.

Oltre alle aree verdi urbane non oggetto di affidamenti già in corso, dovranno occuparsi dei sentieri presenti nelle località balneari, compresa la sistemazione di stradelli e sentieri a valenza naturalistica e il miglioramento e la messa in sicurezza delle discese a mare. Il programma prevede anche l’implementazione del verde in alcune aree del paese. Manutenzione del sentiero di "Serra is tre portus” che, attraverso un percorso naturalistico collega Maladroxia a Coa Cuaddus, compresa la sistemazione della staccionata nelle parti che necessitano di intervento a Su Forru’a macchina, le discese a mare di Su Portixeddu, Portixeddu Acuau, Cala della Signora e i sentieri di Turri e Peonia Rosa. Anche la pineta urbana sarà oggetto di lavori e di manutenzione del verde. «I cantieri occupazionali da una parte consentono a coloro che si trovano in condizione di non occupazione di ottenere un periodo di lavoro, seppur a tempo determinato - ha detto il sindaco Ignazio Locci - dall’altra permettono al Comune di dedicarsi alla cura e all’attenzione di particolari aree del territorio con risorse umane di cui abitualmente non disponiamo».

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