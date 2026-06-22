Otto aree verdi, una sola pista ciclabile 

Una pista ciclabile rimessa a nuovo e capace di collegare otto aree verdi di Dolianova, che a loro volta saranno sistemate con nuove recinzioni e nuovi giochi per bambini, migliori attrezzature sportive. E altro ancora.

A un anno e mezzo dall’approvazione del progetto esecutivo sono stati finalmente aggiudicati i lavori per la riqualificazione della rete viaria destinata alle due ruote e per l’ammodernamento dei parchi urbani del paese. Si parla di interventi per 900mila euro, bando comunale che si è aggiudicato l’impresa Ageco di Sassari.

Le bici

Grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione, sarà riqualificata e integrata la pista ciclopedonale che mette in comunicazione gli otto spazi verdi. Il primo obiettivo è la messa in sicurezza della piccola strada per bici, che in molti tratti è degradata, e la realizzazione di nuovi raccordi nei tratti discontinui in modo da collegare tutta la rete. Gli interventi si concentreranno principalmente sulla riparazione delle superfici usurate e sul rafforzamento della segnaletica. La tinteggiatura della pista sarà completamente rinnovata per garantire visibilità e sicurezza.

I parchi

I parchi saranno invece ampliati e dotati di ulteriori punti luce, fontanelle e nuove recinzioni. È prevista anche la sostituzione dei giochi ormai inutilizzabili e l’installazione di moderne attrezzature sportive per incentivare l’attività fisica all’aperto.Tra gli interventi più importanti c’è quello nel parco Rosso di via Cagliari, all’ingresso del paese, il più frequentato dai bambini di Dolianova e dalle loro famiglie. L’attuale recinzione in legno sarà rimossa e sostituita da una in metallo con due ingressi e doppio portale. Nei parchi arancione (via Borsellino), viola (via Giovanni XXIII), blu (via don Minzoni) saranno ampliate le aree per i cani con l’installazione di nuovi punti luce.

Il Comune

«Non si tratta di un semplice intervento di decoro ma di un progetto che punta a collegare spazi pubblici, aree verdi e luoghi di socialità», afferma il sindaco Ivan Piras, «vogliamo trasformare i parchi in vere infrastrutture urbane: luoghi accessibili, sicuri, belli e funzionali, capaci di migliorare il benessere dei cittadini. Dolianova deve crescere non solo con le grandi opere ma anche attraverso la qualità degli spazi che le persone vivono ogni giorno. Questo investimento significa più verde, più accessibilità, più socialità e più attenzione alle famiglie».

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