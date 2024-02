Otto anni senza una tomba, l’ira del figlio della defunta: «Inutili le lettere del legale» 

L’attesa dura ormai da quasi otto anni. «Da quando mia madre, morta nel 2016, era stata sistemata nel cimitero comunale di via Marconi, in un loculo provvisorio appartenente a una persona ancora in vita». Ed è da allora «che aspettiamo il trasferimento in un loculo definitivo. Stessa cosa è successa anche a mio padre, morto nel 2021».

Ma adesso Claudio Deplano, è stanco di attendere le traslazioni che non arrivano. Così si è rivolto anche a un avvocato che ha inviato un pec al Comune chiedendo il trasferimento immediato dei due coniugi in loculi definitivi, altrimenti, si vedrà «costretto ad agire per le vie legali per una migliore tutela».

I genitori di Deplano sono due dei quasi 500 defunti che ancora riposano nei loculi di proprietà altrui, regolarmente acquistati da persone ancora in vita. Erano stati sistemati provvisoriamente negli anni della gravissima emergenza di spazi e quella era stata l’unica scelta possibile. In attesa però che si potesse poi procedere, entro poco tempo, al trasferimento in loculi definitivi.

«Noi abbiamo rispettato tutte le disposizioni del Comune, però adesso siamo stanchi» dice Deplano, «tra l’altro ci avevano negato anche che i miei genitori potessero essere tumulati vicino, cosa che adesso, visto come sono andate le cose, vogliamo assolutamente». Allo stato attuale, «non ci è arrivata nessuna comunicazione di un trasferimento in loculi definitivi, nonostante sia capitato per altri morti nell’anno di mia madre. Per questo abbiamo fatto scrivere all’avvocato per ben due volte, senza avere mai nessuna risposta». Quella che si è venuta a creare «è una situazione assurda. Tra l’altro mio padre non ha nemmeno una lapide ma solo un foglio con la foto». Nella sua lettera l’avvocato Emilio Floris ha rilevato che «perdura la sistemazione dei defunti Giuseppe Deplano e Antonia Farci in loculi provvisori e non definitivi. Nonostante si sia provveduto alla costruzione di nuovi loculi non si è tenuto conto dei gradi di priorità o comunque di attribuzione». Il tutto, «a maggior ragione se valutiamo che nel contratto stipulato con l’agenzia “Le Buquet” le spese di traslazione delle salme dei defunti sono dovute a carico dell’amministrazione. Inoltre esiste anche la possibilità che le famiglie proprietarie potrebbero avere la necessità dei loculi, creandosi non pochi disagi». Pertanto si chiede di sistemare subito i due coniugi, «in loculi definitivi e preferibilmente attigui».

Dal Comune fanno sapere che «al momento data la carenza di spazi, il loculo provvisorio si può liberare solo se vengono a mancare i legittimi proprietari ed in quel caso avverrà la traslazione ad un nuovo loculo secondo quanto prescrive l’attuale regolamento cimiteriale del 2017». Detto questo, «siamo in attesa di consegna di nuovi blocchi di loculi, uno a breve avrà una capienza di circa 90 salme, ma anche lì si seguirà la prassi regolare dando priorità anche alle situazioni in cui a causa della scarsa tenuta stagna di vecchi loculi in alluminio si renda necessario il trasferimento».

