L’invaso di Maccherronis quasi vuoto, l’acqua razionata alle aziende mentre le località turistiche si preparavano alla stagione estiva. In quel clima di forte tensione, nel pieno della crisi idrica che due anni fa investì la Baronia, maturò l’esasperazione sfociata negli spari nel piazzale davanti alla sede del Consorzio di bonifica di Siniscola. Una contesa nata dalla gestione di una risorsa diventata sempre più preziosa, tra le difficoltà degli allevatori nel mandare avanti le attività e le restrizioni imposte dall’emergenza siccità. Ieri la vicenda si è chiusa con la condanna di Giovanni Bomboi: il gup del Tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio, ha condannato l’allevatore e consigliere comunale di Siniscola a otto anni per tentato omicidio, ricettazione e porto abusivo di arma.

La multa e gli spari

La richiesta del pubblico ministero Ireno Satta era stata di nove anni. Al centro della requisitoria, la ricostruzione di quei pochi secondi nel cortile del Consorzio di bonifica, il 20 maggio 2024. Per l’accusa, Bomboi (difeso da Angelo Manconi) arrivò armato di una pistola calibro 7.65, detenuta illegalmente, dopo il provvedimento con cui gli era stato staccato il contatore dell’acqua perché sorpreso a irrigare nonostante i divieti legati alla crisi idrica. La discussione con Edoardo Cabras, dipendente dell’ente, sarebbe rapidamente degenerata: poi la pistola, gli spari e la fuga dei presenti. Per la Procura non si trattò di una semplice azione dimostrativa. La posizione della vittima, la direzione dei colpi e soprattutto l’altezza alla quale furono esplosi (uno 1,2 metri) sarebbero elementi decisivi per sostenere il tentato omicidio. Alcuni proiettili colpirono il muro vicino alla porta d’ingresso degli uffici, lungo la via di fuga di Cabras, un altro perforò un’auto parcheggiata all’altezza del sedile.

La difesa

Di diverso avviso l’avvocato Angelo Manconi, difensore di Bomboi, che ha sostenuto l’assenza della volontà omicida. Per la difesa, l’imputato avrebbe sparato solo per intimidire e non per colpire qualcuno evidenziando come, dei cinque colpi esplosi, solo uno era ad un’altezza potenzialmente letale. A Edoardo Cabras, parte civile con l’avvocato Basilio Brodu, è stato riconosciuto un risarcimento da 10mila euro; 500 al Consorzio. L’arma clandestina fu acquistata a Olbia nel 2018 e detenuta illegalmente fino al giorno.

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