Otto anni dopo il Setterosa è di bronzo 

Fukuoka. A otto anni di distanza dal bronzo di Kazan 2015, il Setterosa torna sul podio mondiale, quello di Fukuoka 2023, chiudendo anche in questo caso al terzo posto. La medaglia è arrivata dopo una “finalina” contro l'Australia in cui le azzurre hanno prevalso al di là del risultato che le ha viste vincenti con solo due reti di scarto, per 16-14, giocando sempre con ritmo e intensità, come aveva chiesto il ct Carlo Silipo, alla guida di questa nazionale da due anni e già alla seconda medaglia, perché questo bronzo mondiale si aggiunge a quello europeo conquistato a Spalato. Ma il risultato di oggi merita perché fa dell'Italia l'unica nazione che a Fukuola ha conquistato almeno un podio in cinque diversi sport acquatici: in questa rassegna giapponese sono arrivate medaglie da nuoto, nuoto in acque libere, tuffi, nuoto sincronizzato e pallanuoto.

A proposito di nuoto, la vasca giapponese ieri ha regalato all’Italia l’eliminazione di Federico Burdisso e Piero Codia, mentre nei 200 dorso donne Margherita Panziera ha ottenuto il pass per la semifinale, così come, nei 50 sl uomini Leonardo Deplano (out Lorenzo Zazzeri). In finale la 4x200 stile libero maschile e Simona Quadarella negli 800.

