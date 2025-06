Otto aiuole adottate dalle aziende 

Otto aiuole in adozione. Sono le prime che il Comune di Tortolì cede ad attività commerciali, associazioni e privati cittadini che hanno manifestato la volontà di prendersene cura. L’Abc immobiliare ha adottato la rotonda di via Garibaldi, svincolo per il lido di Orrì, la cooperativa sociale L’Edera si prenderà cura dell’aiuola all’altezza del civico 44 di via Monsignor Virgilio, l’Arbatax Park resort del Gruppo Mazzella farà altrettanto sulla rotonda tra via Porto Frailis e via dei Portoghesi. Una privata cittadina, Patrizia De Cristo, ha preso in adozione un’aiuola in via Baugerbu, nel quartiere di Santa Lucia, l’Acquachiara di Michele Fanni, consigliere comunale con delega alle Attività produttive, avrà cura del Giardino Zen di via San Gemiliano, mentre un tandem di attività commerciali, Lo Skipper-Pizzeria La Pala, terrà in ordine la piazzetta adiacente l’ambulatorio della guardia medica in via Monsignor Virgilio. Sempre sulla strada dello shopping, l’associazione Sos metaldetector di Giorgio Falchi ha preso in carico un’altra aiuola. Piazza Rinascita (10.748 metri quadrati di estensione) verrà curata da Formula ambiente, la società titolare dell’appalto di igiene urbana. «Siamo entusiasti di vedere Tortolì fiorire grazie alla collaborazione tra cittadini, associazioni e imprese locali. Questo progetto - è il commento di Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente che ha promosso l’iniziativa - rappresenta un bellissimo esempio di come la comunità possa unirsi per valorizzare il verde urbano e prendersi cura degli spazi comuni». Dopo i primi affidamenti, restano adottabili 70 aiuole. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA