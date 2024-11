Ottimismo sui mutui, il taglio dei tassi è vicino 

I tassi scendono ormai da un anno e l'alleggerimento sui mutui per le case ma anche sui finanziamenti alle imprese è notevole, un punto percentuale da dicembre 2023. L'Abi non può che augurarsi che la Bce continui su questa strada ma la Banca centrale deve contemporaneamente fare i conti con l'inflazione e i cambi. In media, secondo il rapporto mensile Abi, a ottobre il tasso sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito al 3,28%, rispetto al 3,31% di settembre 2024 e in calo rispetto al 4,42% di dicembre 2023. I dati «ci fanno ritenere che ci potrebbe essere un ulteriore taglio» ed «è sicuramente una cosa auspicabile» commenta Torriero, anche se sottolinea che l'Abi non fa direttamente stime. È un'evidenza però che «stiamo registrando un Euribor che fa presumere che anche a dicembre ci possa essere ulteriore taglio» e, commenta, «un allentamento della politica monetaria è fondamentale per dare certezza a chi vuole investire». La crescita economica è ancora debole, nonostante il dato migliore delle attese (+0,4%) dell'area euro nel terzo trimestre e la Banca centrale europea è fiduciosa che l'inflazione convergerà sul target del 2% nel 2025, nonostante resti un punto interrogativo sull'andamento nel settore dei servizi. «Il principale punto interrogativo è il motivo di questa crescita così fragile. E qui un fattore chiave è l'evoluzione dei consumi», ha sottolineato vicepresidente della Bce, Luis de Guindos. La Bce ha tagliato i tassi tre volte fra giugno e ottobre, e un ulteriore taglio è atteso per la riunione di dicembre, quando Francoforte avrà in mano le nuove proiezioni di crescita e inflazione al 2027.

