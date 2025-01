Ottimismo Ferrini: «Squadra di livello, possiamo salvarci» 

L’anno che si è appena chiuso non è stato certo fra i migliori dei 76 di storia della Ferrini. Così la società per il 2025 ha come obiettivo principale invertire la rotta. Lunedì la sfida in casa con l’Ossese farà ripartire l’Eccellenza con l’inizio del girone di ritorno, dopo che l’andata ha visto i cagliaritani arrivare al giro di boa penultimi con 11 punti, a -3 dalla zona salvezza. Confermare la categoria, conquistata nel 2015 e consolidata con stagioni quasi sempre brillanti, è la priorità del club. «Manteniamo estrema fiducia nella squadra, che riteniamo non abbia prodotto i risultati a cui può aspirare: dall’Ossese in poi bisognerà mostrare grande impegno in campo perché il campionato non aspetta nessuno», il messaggio di Roberto Maxia, presidente della Polisportiva, «coi giocatori e lo staff che abbiamo, di livello come i dirigenti, possiamo salvarci. Vedremo se ci sarà qualche inserimento in rosa. Inoltre abbiamo sempre grande attenzione alla nostra dimensione organizzativa: nel 2025 ci saranno tante novità, fra cui il rifacimento del campo dopo 15 anni di intensa attività».

Bilancio

Il ruolino di marcia stagionale della Ferrini parla di 3 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte. Ma ci sono altri dati preoccupanti: un solo gol nelle ultime 7 giornate, segnato del rientrante Lorenzo Camba l’8 dicembre nell’1-0 alla Nuorese che è l’unico successo del periodo, e un’infinità di infortuni. Fra questi, il più grave dei recenti è la frattura del malleolo per il difensore Fabio Fredrich proprio con la Nuorese.

Il presidente Maxia punta anche il dito contro i regolamenti: «Le norme attuali, senza più fuoriquota in Eccellenza, non premiano certo chi, come noi, componeva le proprie rose facendo conto sugli atleti del proprio vivaio. E il mercato sempre aperto ci ha disturbato non poco, non potendo competere con certe offerte». La corsa salvezza non è compromessa e già in altre stagioni la Ferrini ha disputato un girone di ritorno da protagonista. Serve però migliorare il rendimento da subito, con la sfida con l’Ossese (terza in classifica, la scorsa stagione le due squadre giocarono la semifinale playoff) che può già dire tanto: «Siamo fiduciosi di poter uscire da questa situazione, che è soprattutto una crisi di risultati», conclude il presidente.

