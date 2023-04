«Ottimi scenari dopo tre anni di Covid» 

Certo, non è come il boom, estivo, ma considerato che siamo ad aprile c’è da festeggiare. Il ragionamento di Paolo Manca, presidente di Federalberghi Confcommercio regionale, è liscio come l’olio: «Dobbiamo considerare che negli ultimi tre anni tutti gli alberghi turistici erano rimasti chiusi in aprile: i primi due per Covid, l’anno scorso perché il virus girava ancora per le strade. Ci stiamo dunque riaffacciando ora al turismo di aprile e la Sardegna decisamente non può lamentarsi, anche se questo non significa che stiano piovendo soldi», tiene a precisare Manca.

I dati di Federalberghi certificano una crescita delle presenze (stiamo sempre parlando di hotel) tra il sei e il sette per cento ad aprile. «Ai primi di maggio avremo un albergo su tre aperto», aggiunge il presidente regionale, «ma i titolari di quelli che ancora non lo sono sarebbero disposti a farlo, se ne valesse la pena. Invece, nelle località di mare ovviamente ad aprile non ha senso».

Certo, l’apertura degli hotel a macchia di leopardo provoca qualche scompenso: «Verissimo», risponde Manca, «in località con qualche centinaio di posti letto, in questo periodo magari ci sono duemila persone in cerca di una camera, e in altri luoghi ci sono mille camere e duecento turisti». Ma l’importante è partire, in attesa di un’estate che sembra promettere tante presenze, e quindi i guadagni ancora da recuperare dai tempi della pandemia. (l. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA