Roma. Via libera all’ottavo decreto per l’invio di armi all’Ucraina e proroga fino al 31 dicembre 2024 dell’autorizzazione a mandare aiuti militari a Kiev. Con una doppia mossa il governo ribadisce il suo sostegno al Paese invaso dalla Russia e si propone di chiudere gli spifferi che riferivano di divisioni nella maggioranza sul tema. Scade il prossimo 31 dicembre la legge che autorizza il governo alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina.

Il Consiglio dei ministri ieri ha approvato il decreto di proroga a tutto 2024 «con il consenso dell’intero governo», sottolinea la Difesa. «Ancora una volta, dunque - afferma Crosetto - l’Italia sceglie di essere dalla parte della libertà delle Nazioni e del rispetto del diritto internazionale, con l’obiettivo di arrivare, in linea con la posizione assunta dagli alleati Nato e Ue, a una pace giusta e duratura. Abbiamo scelto - sottolinea - di prorogare un atto di indirizzo, deciso già un anno fa dal governo precedente, lasciando immutato il dettato e decidendo di ottemperare, appena ve ne saranno le condizioni, a un passaggio parlamentare, e abbiamo scelto di farlo senza utilizzare strumenti secondari come il Mille Proroghe o altri provvedimenti non omogenei. Sul sostegno all’Ucraina non esiste un problema politico all’interno della maggioranza che intende invece rispettare il ruolo del Parlamento».

