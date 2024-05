Ottavio, un piccolo mondo a colori 

Dal suo piccolo studio d’arte si intravede la cupola della chiesa e il campanile. È qui che ha deciso di continuare il suo lavoro da illustratore professionista, lasciando l’Abruzzo dove è nato e cresciuto. Nel 2016 Ottavio Festa, 35 anni, si è trasferito a Baunei insieme alla fidanzata Maria Laura. «Dopo una vacanza in Ogliastra mi sono innamorato di questo territorio. Insieme abbiamo deciso di trasferirci nella vecchia casa della nonna della mia fidanzata, trasformandola in un B&B e ricavando il mio Art studio al piano terra», spiega Ottavio.

Spazio aperto

Uno studio con pareti altissime e una scala a chiocciola in legno, dove il nonno di Maria Laura all’epoca costruiva i carri, oggi un luogo aperto ai turisti e a qualunque persona di passaggio. «Questo piccolo studio è nato con poche opere, il bello è stato vedere che si riempiva piano piano. La mia idea era lavorare in un posto dove le persone potessero entrare, vedere e fare due chiacchiere con me. Tra gli ospiti arrivano da noi moltissimi artisti, galleristi, illustratori, graphic designer, tutte persone del settore. È diventato un luogo di fermento, molte collaborazioni sono nate da questi incontri», racconta. Ottavio Festa è giovane, ma ha all’attivo numerosi lavori con aziende e agenzie pubblicitarie importanti, tra questi lavori ci sono le illustrazioni per la confezione di un noto marchio di pasta italiano, per importanti aziende del settore alimentare, illustrazioni per alcuni libri e copertine e numerose esposizioni artistiche in giro per l’Italia e la Francia. «La mia è una famiglia di bravi disegnatori, a partire dal nonno calzolaio, mia madre e mia sorella. Ho sempre creato, sia con i disegni che con le sculture di carta, e amavo disegnare i cartoni e i film che guardavo, reinventandoli. Ho scoperto da grande di essere dislessico, questo mi ha portato a scegliere per il mio futuro la cosa che mi veniva più semplice fare: continuare a disegnare. Mi rifugiavo lì per trasformare i pensieri con il tratto», spiega. Così, dopo il liceo artistico, sceglie l’Accademia di Belle Arti di Urbino, dove si diploma in pittura e prosegue la specialistica studiando “Grafica d’arte”.

Ritratti

Tra il lavoro, collaborazioni con progetti sociali e laboratori d’arte per bambini, c’è spazio per un grande progetto nel cassetto, dedicato a Baunei. Il suo desiderio è realizzare delle opere, dei ritratti, dedicati ai vari lavoratori del paese, per racchiudere tutto in un libro. «Inizierei con i giovani, perché penso ci voglia coraggio a scegliere di stare in un paese, a lottare per aprire una piccola impresa. Penso che sia bello mostrare quanto i giovani si impegnino e quanto cerchino di fare delle cose. Realizzerei i ritratti dal vivo e in contemporanea farei una chiacchierata, in modo da lasciare anche una breve storia di questi lavoratori. Il borgo è fatto di persone», conclude Ottavio.

