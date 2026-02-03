Ottavia Piccolo: «Nell’Isola per raccontare Matteotti e i tempi bui del fascismo» 

Parte oggi alle 21 da Alghero il tour dello spettacolo “Matteotti – Anatomia di un fascismo” di Stefano Massini, nell'interpretazione di Ottavia Piccolo e per la regia di Sandra Mangini. Musiche di Enrico Fink.

Ottavia Piccolo: cinque le date sarde, Alghero, Tempio Pausania, Macomer, Lanusei. L’ultima a Nuoro l’8 febbraio, nell’anno del centenario del premio Nobel a Grazia Deledda.

«Sono felicissima, perché per me questa dei paesi e delle città, con un sacco di gente che viene a teatro, è la Sardegna che amo. Capisco chi ne apprezza il mare, però per me la Sardegna non è la vacanza, è un posto di storia. Quello che percepisco dal punto di vista culturale e letterario è importantissimo, come Grazia Deledda, ma nazionalmente non abbastanza riconosciuto».

Oltre 80 repliche, finora, per “Matteotti: anatomia di un fascismo”.

«Esatto. Di quel fascismo che fu la causa della sua morte. Non penso che il fascismo possa tornare con quelle forme, con le camicie nere e il passo romano; chiamiamolo in un altro modo, ma sicuramente c’è una voglia in giro di uomo o donna forte e in Europa, in Italia, nel mondo».

Gregory Bovino, l’ex capo del Border Patrol negli Usa, ne ha fatto un’estetica.

«Un po’ impressionante. Ho un'età per la quale speravo di non vedere una cosa del genere… ma è proprio questa la forza del testo di Stefano Massini: parla di un fascismo, ma aiuta a identificarne molti altri».

Di Matteotti si è detto e scritto tanto. Il teatro consente di immaginare, ma anche di unire i punti sospesi della storia.

«Stefano Massini racconta l'incontro reale che c’è stato Tra Velia Titti e Mussolini, quattro giorni dopo il rapimento; sappiamo che Matteotti era già morto e che Mussolini lo sapeva perfettamente, ma non lo confessa. Anzi, dice che sarà implacabile nella ricerca della verità, si dice commosso e indignato. Qui entra il potere del teatro: noi le facciamo dire, in quel momento, qualcosa che lei scrisse tempo dopo, e cioè che lei era sicura che suo marito fosse già morto, ma che nel momento in cui fosse stato ritrovato il corpo non avrebbe accettato nessun tipo di funerale fascista, non avrebbe accettato nessuno della milizia fascista, nessuna camicia nera, nessun gagliardetto, nessuna bandiera. E tutto questo, dice, “perché io sono convinta che siete tutti responsabili”».

Matteotti, quando si alza in parlamento e fa il suo discorso, sa bene che sta andando a morire, eppure non si sottrae.

«Erano anni che faceva una vita più che disgraziata: sequestrato, picchiato, impossibilitato a vivere in casa sua con sua moglie e i figli per proteggerli. Lui e Velia Titti hanno fatto una vita sciagurata, nonostante il grande amore che li teneva insieme. Ci sono centinaia di bellissime lettere che si sono scambiati durante il fidanzamento e il matrimonio; una storia d’amore stupenda, tre figli, ma noi ci limitiamo a raccontare quel momento lì, che ne è l’apice doloroso».

Lei è sposata da 51 anni. Quando avete avuto un figlio è stato suo marito ad occuparsene di più, perché la sua carriera di attrice la obbligava a frequenti viaggi.

«Finché il bambino era piccolo, lo potevamo portare con noi. Ma quando è iniziata la scuola abbiamo dovuto scegliere, e devo dire con grande generosità ma anche con naturalezza, lui ha detto “beh, io posso fare il giornalista anche stando fermo”. È una cosa che purtroppo non è scontata neppure ai giorni nostri, vedo colleghe più giovani che ancora si ritrovano costrette a fare enormi rinunce perché il marito deve lavorare. Ma il vero problema è che, se lo Stato non dà un sostegno reale, poi la gente i figli non li fa; hai voglia a parlare di denatalità… Di certo non credo sia giusto per una donna dover rinunciare alla propria carriera. La parità da questo punto di vista non è stata conquistata, perciò bisogna continuare a battersi, sempre di più, perché vedo che gli spazi si restringono».

