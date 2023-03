Ottavi, si parte:  Roma, provaci  Juve, non fallire 

La serata di Roma e Juventus. E della Fiorentina, l’unica italiana in Conference League.

«La squadra è cresciuta sotto l'aspetto mentale, ma la continuità nel vincere tre partite di fila alla settimana è dove invece ancora fatichiamo», ha detto l’allenatore dei giallorossi Josè Mourinho alla vigilia della gara d'andata con la Real Sociedad (oggi ore 18.45). Parlando di Abraham ha aggiunto: «Per me c'è un solo Tammy ed è quello che se va in panchina esulta per un gol come se lo avesse fatto lui o che entra in campo nel finale e ci aiuta a vincere». Dybala. «Il merito è tutto suo perché è arrivato molto motivato, si sente importante perché lo è, non dico che sia rinato, ma si è rinnovato nelle motivazioni». Mourinho sugli avversari, la Real Sociedad: «Onestamente è difficile trovare punti deboli, perché essere quarti in Liga dietro tre giganti è tanta roba. Non siamo stati fortunati nel sorteggio, ma quando sei in un'Europa League di super qualità come questa è sempre difficile».

Qui Juventus

«Tra Champions ed Europa League abbiamo vinto solo una volta in casa, servirà un successo senza subire gol»: così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta la sfida d'andata degli ottavi con il Friburgo (ore 20.45). «Sono quinti in Bundesliga, forti fisicamente e sono rimasti imbattuti nel girone - dice sull'avversario di stasera - ma sarà importante creare le basi per arrivare in vantaggio alla sfida di ritorn. La formazione: «Valuterò qualche acciaccato, ma Di Maria partirà dal primo minuto, credo che Pogba possa essere a disposizione, ma lo vedremo ancora poco prima della gara», dice sul centrocampista. Un dubbio in difesa: «La scelta di Bonucci dipenderà da Alex Sandro, valuteremo il brasiliano che al 99% è a disposizione mentre per De Sciglio speriamo di riaverlo domenica», conclude.

Qui Fiorentina