Ottavi per Sinner  a Indian Wells  

Lìultimo italiano in tabellone, Jannik Sinner, si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 Indian Wells, per il terzo anno di fila, battendo in due set (7-6, 6-4) il francese Adrian Mannarino (n. 68 Atp) e nella notte è sceso in campo per affrontare Stan Wawrinka. Il 37enne elvetico si era imposto in tre set sul giovane norvegese Holger Rune, numero 8 del mondo, per 6-2, 6-7, 7-5, fornendo una delle sorprese di questo torneo.

L’altoatesino ha cominciato bene: «Posso essere fiero di me, ho avuto molta pazienza oggi ed era quello che serviva», ha detto dopo la partita. «Mannarino è molto difficile da affrontare, è mancino e gioca in un modo che alla gran parte dei suoi avversari non piace. Sono felice della vittoria, ma devo alzare il livello».

Nel torneo di doppio, invece, gli azzurri Fognini-Bolelli hanno superato per 1-6, 6-3, 10-5 Krajicek e McDonald e si preparano ad affrontare nei quarti gli altri americani Isner-Sock

Precoce

Intanto ieri lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 ed ex numero 1 del mondo, a 19 anni ha raggiunto un traguardo non da poco: la centesima vittoria nel circuito Atp. Per ottenerla ha impiegato 132 partite, appena uno in più rispetto a John McEnroe che detiene il record ottenuto sempre alla stessa età.