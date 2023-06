Ottavi: a Parigi Musetti-Alcaraz 

Parigi. Ha corso e rincorso, Elisabetta Cocciaretto, ma alla fine lascia il Roland Garros con qualche rimpianto, come per qualcosa di incompiuto. Nelle pieghe del 6-4, 7-6 subito da Bernarda Pera, statunitense nata in Croazia, ci sono tante situazioni che avrebbero potuto far girare la partita. La marchigiana era l'unica rappresentante dell'Italia impegnata ieri nello slam parigino, in attesa delle sfide di oggi negli ottavi del torneo maschile tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz e tra Lorenzo Sonego e Karen Khachanov.

Nadal operato

Lontano dall’amata Parigi, ha invece trascorso il 37° compleanno in ospedale Rafael Nadal. Lo spagnolo è stato sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia per risolvere la lesione all'ileopsoas sinistro che lo tiene lontano dalle competizioni da gennaio. Tempi di recupero stimati in 5 mesi: Nadal dovrebbe tornare in campo solo nel 2024, che dovrebbe essere l’ultimo anno da professionista.

