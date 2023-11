Ottava finale azzurra È la 4ª con gli Aussie 

Il 4 dicembre di 25 anni fa sulla terra del Forum di Assago, la Svezia spense il sogno azzurro di riconquistare l’insalatiera più famosa del tennis. Nella finale dell’edizione 1998, Gaudenzi, Sanguinetti, Nargiso e Pozzi si arresero per 4-1 in quella che era la loro ottava finale.

Le prime due le persero rispettivamente nel 1960 a Sydney (4-1) e nel ‘61 a Melbourne (5-0) sempre contro l’Australia e sempre sull’erba. Anche nel 1977 il White City Stadium fu fatale agli allora campioni in carica, reduci dal trionfo di Santiago del Cile. Il 5-0 incassato negli Stati Uniti e il 4-1 in Cecoslovacchia, vanificarono i successivi tentativi di dare una sorella alla contestata coppa vinta in Cile dalla “squadra”, quella di Panatta, Barazzutti, Bertolucci, Zugarelli e del capitano Pietrangeli. Poi 18 anni di digiuno, sino al 98.

L’avversaria

Adesso nel sono passati 25 e oggi alle 16 a Malaga l’Italia ha l’opportunità di prendersi la rivincita sull’Australia. Non ci sono Rod Laver, Roy Emerson, Tony Roche o John Alexander, ma il numero 12 del mondo Alex De Minaur e il 40 Alexei Popyrin oppure il 56 Jordan Thompson, oltre ai doppisti Matthew Ebden e Max Purcell. Presi uno per uno, a parte il 5-0 di Sinner sul numero 1 australiano nei precedenti, nessuno è fuori dalla portata di Musetti, Sonego o Arnaldi. L’Italia parte favorita. ( c.a.m. )

