Ottantenne spara alla moglie e si uccide 

TORINO. Le ha sparato nella piazza del municipio di Collegno e quando è caduta le ha gridato «alzati». Poi le ha sparato altre due volte, si è voltato, ha rivolto la pistola contro di sé e si è ucciso. Ieri mattina alle 11 nel centro di 48 mila abitanti della cintura torinese Francesco Longhitano, pensionato di 81 anni, ha ucciso Anna Lupo, 82, sua compagna da una vita, per poi suicidarsi. La donna, raggiunta dai proiettili al collo e all’addome, non è morta subito. I soccorritori della Croce Verde hanno tentato a lungo di rianimarla sul posto, poi l’hanno trasportata all’ospedale di Rivoli, dove è morta alle 12:55. Il quadro che sta emerge dagli accertamenti dei carabinieri è quello di un uomo colpito da una brutta malattia e profondamente depresso. Le liti in casa erano diventate frequenti. Ieri Longhitano è andato a prendere un caffè al bar, è rincasato ed è di nuovo uscito con la moglie. All’improvviso si è messo a gridare «Mi hai rovinato la vita», ha estratto una Smith & Wesson e ha fatto fuoco nel fuggi-fuggi di passanti e dipendenti comunali. La coppia aveva un figlio, 53 anni, al quale i carabinieri rivolgeranno alcune domande per cercare di definire i contorni della vicenda in maniera più netta.

RIPRODUZIONE RISERVATA