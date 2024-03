Ottantenne scomparsa, in campo le forze dell’ordine 

Da ieri mattina non si hanno notizie di una 84enne, con problemi di salute. Concetta Reale è stata vista nella piazzetta vicino alla sua casa intorno alle 10, ora in cui è solita fare una breve passeggiata. Poi, però, l’anziana, originaria della provincia di Cosenza, non è rientrata a casa. A dare l’allarme alcuni compaesani: la donna, vedova, vive da sola. Sono scattate immediatamente le ricerche e il prefetto Salvatore Angieri ha attivato il Piano per la ricerca delle persone scomparse, affidando il coordinamento delle operazioni ai carabinieri. «In campo ci sono anche tanti volontari» ha spiegato il sindaco Pinuccio Chelo, «intervenuti immediatamente».

