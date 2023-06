Ottantenne e cinque stranieri all’esame di terza media 

Tonara modello d’integrazione. Ieri mattina dieci studenti del corso serale hanno conseguito il diploma di terza media nelle aule dell’Iti Gramsci. Fra loro chi ha deciso di cullare il sogno di sempre e chi qui ha trovato una seconda casa, come quattro cittadini di origine straniera. La veterana del gruppo, Antonietta Carboni, 82 anni, è molto orgogliosa: «Un obiettivo raggiunto con passione e determinazione. Siamo stati una grande famiglia lavorando fianco a fianco verso la meta».

Aliou Djallo, 24enne della Guinea, ha raccontato la vita nel Paese d’origine e il lavoro nel torronificio Licanias: «Nel 2017 ho lasciato uno Stato devastato dall’instabilità politica e dalla povertà, qua ho trovato una seconda famiglia, accolto come un figlio. Sono orgoglioso di sentirmi tonarese». A discutere le tesi di diploma pure Amos Okunzuwa (Nigeria), Liudmilla Kraieva (Ucraina), Maria Zapodeanu e Maria Fabian (entrambe di origine rumena).

Tutti impiegati in vari settori, hanno descritto il legame con le origini e la Barbagia dinanzi alle insegnanti Nives Casu, Eloisa Tortolici e Maria Nives Quai. Presente la vicepreside del Cpia di Nuoro, Maria Lucia Sannio: «Come centro per l’istruzione adulti, svolgiamo un’azione di supporto nel Nuorese e in Ogliastra. L’impegno prosegue nelle carceri per il reintegro dei detenuti nella società. Siamo fieri del risultato conseguito dagli studenti in sinergia con i docenti». (g. i. o.)

