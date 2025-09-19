Ottantenne di Guspini dona il fegato e salva un’altra vita 

Una donna di 80 anni, deceduta per emorragia cerebrale, ha salvato la vita a un’altra persona. Il prelievo del fegato è avvenuto nei giorni scorsi all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei su Bruna Caria, una signora originaria di Guspini, ma trapiantata a Tortolì, della quale, nelle ore precedenti, era stata accertata la morte cerebrale.

In seguito a un malore, sabato scorso, la donna è stata trasportata al Pronto soccorso e ricoverata in Rianimazione. Le sue condizioni, già disperate sin dai primi istanti del ricovero, sono progressivamente peggiorate, fino a quando il personale sanitario, con un’équipe di specialisti arrivati anche da altri presidi, non ha dichiarato la morte cerebrale.

Dall’accertamento è iniziato il periodo di osservazione e poi si è attivata la rete regionale dei trapianti. In breve tempo si è svolto il processo di idoneità e di allocazione dell’organo, destinato a una persona che, grazie alla volontà di donazione, avrà un’esistenza migliore. Un gesto d’amore molto sentito all’interno del nucleo familiare: sia la donna quando era in vita, sia i figli hanno mostrato una particolare attenzione e sensibilità verso gli altri.