Ottantenne cade in casa, salva grazie al suo cellulare 

È caduta durate la notte, probabilmente fratturandosi una gamba e senza riuscire più a rialzarsi. È successo tra martedì e mercoledì a un’anziana di Orani, 80 anni, che vive sola ma fortunatamente aveva il telefono cellulare sul comodino. Quella è stata forse la sua salvezza: dopo alcune ore di tentativi è riuscita a dare l’allarme. La donna per diverso tempo infatti è rimasta a terra senza riuscire più a muoversi. Nemmeno le grida di aiuto hanno attirato l’attenzione di qualcuno. Però l'anziana, fino a l’altro ieri lucida e autosufficiente, che tempo fa era anche stata ospite in una scasa di riposo dalla quale era voluta andare via per tonare in paese, ieri se l’è vista brutta. Dopo essersi fatta male, tra mille difficoltà, è riuscita a utilizzare il cellulare, lanciando l’allarme con una telefonata ad una amica. Quest’ultima ha chiamato il medico di famiglia, e si è allertato subito il Comune intervenuto con degli operai. Tutto inutile. «Per entrare in casa – ha spiegato il sindaco del paese Marco Ziranu – è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco».

La donna viveva da sola e ogni tanto veniva visitata dal nipote, aveva cambiato anche le serrature perché temeva furti in casa. I vigili del fuoco, una volta forzato l’ingresso, l’hanno trovata ancora a terra al fianco del letto e i medici l’hanno soccorsa.

«Fortunatamente aveva con sé il telefonino per dare l’allarme», è il commento del primo cittadino.

