Ottantasei udienze in due anni e mezzo 

Città del Vaticano. Ottantasei udienze dibattimentali, compresa quella finale di ieri, nell’arco di quasi due anni e mezzo, a partire dal 27 luglio 2021: le prime otto, in sette mesi e un giorno fino al 28 febbraio 2022, dedicate alle istanze ed eccezioni preliminari; poi quelle dedicate all’ascolto dei 69 testimoni; infine le sette udienze dedicate alla requisitoria dell’accusa e alla replica; le 13 riservate alle arringhe e alle repliche delle dieci difese; le cinque per le altrettante parti civili (Segreteria di Stato, Apsa, Ior, Asif e monsignor Alberto Perlasca) e le loro repliche. Sono alcuni dei “numeri” del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del Palazzo di Londra, che si è concluso nella Sala polifunzionale dei Musei Vaticani. Il maggior processo celebrato in Vaticano, tanto da meritarsi l’appellativo del “secolo”.

Dieci gli imputati e quattro le società alla sbarra, rinviati a giudizio il 3 luglio 2021: il cardinale Angelo Becciu, monsignor Mauro Carlino, Enrico Crasso, Raffaele Mincione, Fabrizio Tirabassi, Cecilia Marogna, Gianluigi Torzi, Nicola Squillace, René Bruelhart, Tommaso Di Ruzza, più la Logsic Humanitarne Dejavnosti della Marogna, e la Prestige Family Office, la Sogenel Capital Investment e la Hp Finance di Crasso. I capi d’imputazione iniziali erano 37, poi saliti a 41 il 25 gennaio 2022 e a 49 il 30 marzo 2023. E ancora: 11.350 le pagine di trascrizione delle udienze; 124.563 pagine cartacee e in dispositivi informatici e 2.479.062 file analizzati presentati dall’accusa; 20.150 pagine comprensive di allegati depositate dalle difese; 48.731 dalle parti civili.

