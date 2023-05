Ottant’anni fa la tragedia de “L’Onda” 

Morti come topi, rinchiusi nelle stive del peschereccio affondato a cannonate di fronte all'Asinara. Il 6 maggio del 1943 soltanto Antonio Gavino Sanna e Giovanni Sposito, due dei nove marinai dell’equipaggio dell’Onda tornarono a casa. Emilio Acciaro, Paolo Bancalà, Ciro Valente e Salvatore Fois, insieme a Giuseppe Sandolo (comandante), Antonio Striano e Michele Zeno morirono sotto i colpi del sommergibile inglese Safari che bombardò l’unico peschereccio in grado di rifornire la comunità. Ieri l’80esimo anniversario nella piazza Eroi dell’Onda alla presenza della autorità, dei discendenti delle vittime e del sindaco Massimo Mulas che ha scoperto la targa. Il pericolo era stato avvertito il primo maggio, quando il macchinista segnalò al comandante che un sommergibile nemico era finito nelle loro reti. Raggiunti il porto riferirono quanto accaduto. «Nessuno gli credette», racconta Speranza Bancalà, figlia di una delle vittime: «Il 6 maggio sono stati obbligati ad uscire in mare sapendo di morire».(m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA