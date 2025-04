Ottant’anni di libertà: incontro-dibattito  

«L’importanza della storia, soprattutto per le nuove generazioni, il cui presente e futuro va costruito anche partendo dai valori della Costituzione, dal ruolo delle donne e degli uomini che con il loro impegno hanno tracciato il cammino verso gli ottant’anni di libertà per il nostro Paese». Nelle parole del segretario regionale Spi Cgil Giacomo Migheli il senso dell’iniziativa organizzata dal sindacato venerdì dalle 9.30 al T-hotel, alla quale, non a caso, partecipano e intervengono gli studenti e le studentesse delle superiori. Per l’occasione, sarà presente in Sardegna la segretaria generale dello Spi Cgil nazionale Tania Scacchetti.

La mattinata dal titolo “80 Anni di Libertà”, che celebra l’Anniversario della Liberazione, si articola in più momenti e vedrà la partecipazione della presidente della Regione Alessandra Todde: lo spettacolo teatrale “Uomini Liberi” sulle vite di Lussu e Gramsci, la tavola rotonda, gli interventi. La mostra “Donne della Resistenza, Madri della Costituzione”, allestita nella sala con 11 pannelli che rievocano il ruolo storico svolto dalle donne in quei momenti cruciali per il futuro del Paese, farà da cornice all’iniziativa. Dopo la presentazione della giornalista Martina Toti, sarà il segretario regionale dello Spi Cgil Giacomo Migheli a svolgere l’introduzione e spiegare le ragioni del forte impegno del sindacato verso la ricerca di un dialogo costante con le giovani generazioni, poi i saluti del presidente dell’Anpi Sardegna Antonello Murgia. La prima parte si concluderà con lo spettacolo teatrale interpretato da Sandro Dessì, Carla Cocco e Andrea De Luca. Nella seconda parte, dopo l’intervento della presidente della Regione Alessandra Todde, si svolgerà la tavola rotonda dal titolo “La Costituzione per la difesa della libertà e dei diritti”.

