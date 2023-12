Ottantamila euro per abbellire la pineta di Campulongu 

Ottantamila euro per ripulire e abbellire la pineta di Campulongu. Saranno utilizzati così una parte dei fondi messi a disposizione dalla Regione per l’apertura di cantieri comunali. L’area interessata è di circa tre ettari, tutta la fascia più vicina alla strada.

In una prima fase si procederà con la pulizia dai rifiuti, il taglio di specie non autoctone (in particolare, mimose ed eucaliptus) e altri arbusti pericolosi in caso di incendi (compresi i pini secchi e compromessi). Nel progetto è poi previsto la piantumazione di alberi e fiori adatti alla pineta di Campulongu.

«L’obiettivo - ha messo in evidenza il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì - è quello di incrementare l’occupazione e, allo stesso tempo, mettere in sicurezza e valorizzare il territorio».

Pochi mesi fa, su iniziativa della stessa amministrazione comunale, sono stati i volontari a ripulire dai rifiuti una parte della pineta. Quattro mesi la durata prevista del cantiere, dal mese di febbraio sino a quello di maggio del prossimo anno. Quattro gli operai che saranno assunti e impegnati nell’intervento di pulizia della pineta di Campulongu. (g. a.)

