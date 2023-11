Ottanta tappe per Mastros 

Diversi quartieri coinvolti, quelli storici di Santu Predu e Seuna, anche l’area tra via Lamarmora, il corso Garibaldi e via Roma. Ottanta punti di interesse, concerti, esibizioni di artigiani di tessuti, gioielli e pasta fresca. Sabato e domenica, Nuoro si veste a festa e mette in vetrina le sue tradizioni nella tappa di Autunno in Barbagia. La manifestazione “Mastros Galanias Nugoresas, inserita nel calendario promosso dall’Aspen, l’azienda speciale della Camera di commercio, è stata presentata ieri dall’amministrazione barbaricina.

Vetrina di antica bellezza

«Autunno in Barbagia - spiega l’assessora alle Attività produttive Grazie Mele - è una rassegna con un grandissimo successo, ma ha bisogno di un ritorno alle origini, a quello che era lo spirito che lo ha fatto nascere qualificandosi un tantino di più, perché ormai si è incancrenito un sistema che diventa solamente business. In realtà deve essere business ma, con un disciplinare più rigido, deve tornare una vetrina di antica bellezza, anche in chiave moderna».

Cibo e tradizioni

A partire dalle 9.30 di domani, per due giorni la città sarà vetrina di eventi all’insegna della cultura, dell’arte, dell’artigianato, dell’enogastronomia. Vie e piazze, case storiche, cortes e spazi culturali, saranno animati da mostre, rappresentazioni teatrali e concerti, dimostrazioni artigianali, degustazione e vendita di prodotti tipici (con divieto di mescita nelle cortes dopo le 23). La Mele sottolinea il contributo degli studenti delle scuole Itc Salvatore Satta, del Volta e del liceo Satta. L’assessore alla Cultura Salvatore Picconi ha illustrato i due spettacoli teatrali (gratuiti) dedicati a Grazia Deledda che si terranno al Polifunzionale domani, alle 17, con “Storie di Grazia e amicizia”, mentre domenica, alle 12, è in programma “Di Grazia”. Mousikè si è occupata dell’allestimento di cinque postazioni in cui gli artigiani daranno prova delle loro abilità nel produrre pane, gioielli, pasta e dolci. «Il tutto - ha spiegato Pierluigi Manca - con una formula innovativa che si rifà a quella dello show-cooking». Due le aree riservate alla sosta dei veicoli per disabili in piazza Vittorio Emanuele e in via dell’Ulivo.

