Ottanta reperti al museo, la collezione Guastini in mostra all’Antiquarium 

L’archeologia incontra il Futurismo. Un mix inedito e al contempo interessante apprezzato dai tanti visitatori che venerdì sera hanno scoperto i nuovi reperti che arricchiscono il patrimonio dell’Antiquarium Arborense. Inaugurata la nuova collezione Guastini, ottanta pezzi donati dai fratelli Pietro e Floria: una parte dei reperti ha trovato spazio nella saletta accanto alla splendida dedicata ai retabli.

La serata si è aperta con gli interventi del direttore del museo civico Momo Zucca che ha espresso grande soddisfazione per questa donazione. Su tutti i reperti spicca un pezzo forte, l’anforetta nuragica che risale al IX-VIII secolo avanti Cristo, vaso simbolo della collezione Guastini connessa con grande probabilità all’acqua dei templi a pozzo e alle fonti sacre nuragiche. «La mostra richiama anche alla decorazione a cerchielli concentrici delle medesime anfore piriformi e alle brocche askoidi nuragiche utilizzate per contenere il vino» ha spiegato Momo Zucca.«Ma questa anforetta quasi certamente dovette essere utilizzata per il culto dell’acqua». Altra particolarità del pezzo, ha aggiunto Anna Paola Delogu, archeologa e curatrice della mostra insieme a Momo Zucca, «è un elemento stilizzato, una sorta di filtro che in altre anfore aveva la funzione di filtrare bevande fermentate come la birra e l’idromele». Momo Zucca ha fatto riferimento anche alla biblioteca Guastini, «un patrimonio di grandissimo valore, che andrebbe acquisito perché possa essere aperto a tutti gli studiosi»

La mostra, organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune e dalla Fondazione Oristano, trova una felice trasposizione nella introduzione grafica di Valter Mulas, con un tributo a Fortunato Depero, artista e designer di Rovereto, per rendere omaggio alle sue opere incentrate sul bere. All’ingresso della sala, infatti, fa bella mostra un pannello, ideato appunto da Valter Mulas, che richiama gli elementi futuristici di Depero. E al futurismo si è ispirato anche l’accompagnamento musicale a base di swing, suonato da Eleonora Fiammetta Fadda.

