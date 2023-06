Ottanta bambini alle attività estive 

Stanno per partire le attività estive organizzate dal Comune di Villamar e rivolte ai cittadini più piccoli. Tante le adesioni: circa ottanta bambini tra i sei e i dodici anni si diletteranno in attività ludiche, ricreative, sportive e di gruppo pensate appositamente per loro. «Le attività estive verranno realizzate da volontari e associazioni che si sono rese disponibili - così il sindaco Gianluca Atzeni - A loro un ringraziamento di cuore perché si sono messi a disposizione con piacere per far passare momenti di allegria e spensieratezza ai nostri ragazzi e ragazze per vari appuntamenti che nel mese di luglio passeranno assieme». Le attività, organizzate in collaborazione con la Pro Loco e l'associazione Inghirios Villamar, si terranno in parte negli spazi della ludoteca, situata nel retro della biblioteca, e in parte in altri spazi del paese. (f. c.)

