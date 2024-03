Ottanta auto a fuoco in 15 mesi 

Troppi attentati incendiari a Olbia, troppi in Gallura, troppi atti intimidatori con il cerino e troppi episodi che appaiono accidentali e invece sono di matrice dolosa. Lo dicono i dati raccolti dalla Procura della Repubblica di Tempio che sta predisponendo misure sul piano investigativo, e della prevenzione, per arginare il fenomeno. Il capo dei pm, Gregorio Capasso, è partito da una elaborazione di dati degli ultimi cinque anni, con una attenzione particolare per quanto avvenuto a Olbia a partire dal 1 gennaio del 2023. Il magistrato ha chiesto il supporto del Comando provinciale del Vigili del Fuoco e nei giorni scorsi ha incontrato i vertici del Corpo nel nord Sardegna. L’allarme incendi dolosi esiste e i magistrati vogliono affrontarlo. I primi numeri forniti alla Procura di Tempio sono chiari, a partire dal 1 gennaio di quest’anno a Olbia sono state bruciate quattordici auto, se si considera tutto il 2023 si arriva alla cifra tonda di ottanta. E lo studio non riguarda gli attentanti incendiari contro gli immobili, per i quali si aprirebbe un altro capitolo. Nella stragrande maggioranza dei casi, si parla di eventi dolosi. I responsabili hanno utilizzato inneschi che le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco conoscono bene, la Diavolina o liquido infiammabile sulla carrozzeria. I magistrati sospettano che anche episodi dei quali la ricostruzione e le cause sono incerte, sono da classificare come dolosi.

Cerino facile

Se si considera numero e gravità dei fatti, Olbia è al top delle classifiche, nella maggior parte dei casi gli atti intimidatori sono avvenuti nella città. La Gallura, stando ai dati dei Vigili del Fuoco, è una regione “caldissima” della Sardegna. Considerando il periodo dal 1 gennaio 2019 a oggi sono andati a fuoco 298 automezzi. Difficile stabilire la percentuale di dolo e fatti accidentali. Ma considerando che corto circuito e autocombustione non sono cause frequenti, è facile trarre le conclusioni. A complicare le cose il fatto che le fiamme spesso cancellano le tracce degl incendiari. Il capo dei pm, Gregorio Capasso, che ieri non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulle attività in corso, ha chiesto agli investigatori di utilizzare tutti gli strumenti che consentono, ad esempio, di accertare se sulla carrozzeria delle auto sia stato versato del liquido infiammabile.

Il movente

In Gallura, come in tutta l’Isola, non esiste e non ha mai preso piede il fenomeno del racket. ll movente degli attentati incendiari si può collocare, grossomodo, in due grandi ambiti. Ci sono regolamenti di conti e le rappresaglie legate ad altri fenomeni criminali, in primissima battuta lo spaccio di droga. Un fatto allarmante che la Procura conosce bene. Poi ci sono i raid per le questioni “private”: debiti in sospeso, lavori non pagati o fatti male e questioni “sentimentali”.

La Procura di Tempio ha già dedicato degli incontri operativi al fenomeno. Il problema è che gli uffici guidati da Gregorio Capasso sono in pauroso deficit di organico (polizia giudiziaria e amministrativi) una situazione che la Procura generale ora ha segnalato al ministero della Giustizia.

