Ottanta allievi al saggio finale di “Raighinas” 

Oltre ottanta giovani domani alle 18.30, nella Casa della Cultura di Monserrato, prenderanno parte all’evento finale del progetto di storytelling musicale “Sardegna-Italia-Europa Raighinas vivere il presente, projecting toward the future”, promosso dalla Città Metropolitana e finanziato dalla Regione.

Gli allievi, tutti tra i 14 e i 25 anni, si esibiranno in una performance live delle composizioni musicali realizzate durante i 7 laboratori gratuiti iniziati a dicembre 2022 e tenuti a Cagliari nella biblioteca di Monte Claro, a Monserrato e Burcei, e a Selargius nella sede del Liceo Euclide. I laboratori Raighinas (radici), nati con l’obiettivo di favorire la crescita culturale, imprenditoriale e la cittadinanza attiva dei giovani, sono stati articolati in due fasi. La prima di ricerca e riscoperta delle radici della comunità di riferimento, con il coinvolgimento degli anziani. La seconda di studio musicale, con scrittura creativa, elaborazione di testi, arrangiamento e preparazione vocale.

