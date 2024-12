Ottana ha la sua prima rassegna letteraria dal titolo “Ottana Legge. Generazioni a confronto”. La rassegna, organizzata dalla Pro Loco con il supporto di Orientare srl, promossa dal Comune di Ottana e finanziata da Regione e Fondazione di Sardegna, comincia oggi, e proseguirà domani e domenica. Il programma prevede incontri pubblici con gli autori e le autrici, con presentazioni di libri per tutte le fasce d'età, oltre alle visite guidate alla scoperta del patrimonio culturale ottanese, esibizioni musicali e delle maschere tradizionali e incontri con i giovani studenti delle scuole comunali.

Il via

Oggi, nella biblioteca comunale alle 16.30 ad aprire i lavori saranno Sos Merdules Bezzos de Otzana e i Boes e Merdules. Dalle 17 via agli incontri con gli autori con Doriana Raineri per il libro “È un trucco di Luthien, storie di argonauti disobbedienti” (Carlo Delfino Editore); in dialogo con il giornalista Giuseppe Murru. Alle 18 è il turno della psicologa Gisella Congia che con Raineri presenta “Katastrophé. Riflessioni sulle catastrofi perinatali” (Armando). Un'ora dopo, Matteo Porru presenta il suo ultimo romanzo “Il dolore crea l’inverno” (Garzanti) in dialogo con Giuseppe Murru.

Sabato e domenica

Domani dalle 10 “Conoscere Ottana”, una visita guidata alla chiesa di San Nicola. La stessa chiesa ospiterà dalle 21 il concerto del coro gospel Loving Star diretto da Salvatore Saba. Alle 15 visita alla sezione permanente sul Carnevale e alla mostra temporanea del Museo Mat, con replica anche domenica. Segue alle 17 al centro polifunzionale, Katia Fundarò con “Familienalbum” (Ischìre) in dialogo con Francesca Licheri. Alle 18 Alessia Gilardo con “Keep calm and fai la mamma!” (Undici) e “Quando arriviamo? 50 avventure per grandi e piccoli alla scoperta dell’Italia” (Uppa) di Milena Marchioni. Alle 19 Daniele Congiu con Paolo Lusci presenteranno “Erano gli anni” (Arkadia). Alle 20 Maria Beatrice Alonzi con “Perché finisce. Impara ad amare e a lasciarti amare” (Sperling&Kupfer). Domenica, stesso luogo, esibizione del Coro giovanile Sant’Antonio, diretto da Rossana Pinna alle 16.30. Saranno presenti Flavio Soriga con “Signor Salsiccia, una storia di ricci, nonni e cambiamento climatico” (Bompiani) e Renzo Cugis. Alle 18 Carola Farci con “Plastichiadi” (Condaghes) in compagnia di Antonio Rojch. Alle 19 Antonella Puddu e Riccardo Pittau con “Sa famada invasioni de is ursus in Sicilia” (Gaspari), dialogano con Rojch e Laura Fortuna. Le mattine, nelle scuole laboratori con Evelise Obinu, Emanuele Ortu, Doriana Raineri, Vincenzo Cubadda e Ivana Salis.

RIPRODUZIONE RISERVATA