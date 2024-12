Ottana e Mamoiada nell’olimpo 

Il carnevale barbaricino riscuote importanti successi anche oltre Tirreno, dove è sempre più grande il popolo di affezionati. In particolare, quello di Mamoiada è stato inserito per il terzo anno consecutivo nel registro dei Carnevali storici d’Italia nella fascia dai 25 ai 500 anni. New entry Ottana a cui si aggiungono anche le manifestazioni di Oristano, Marrubiu, Santu Lussurgiu e Tempio.

La graduatoria

Mamoiada al vertice della graduatoria del ministero della Cultura, insieme alla Fondazione di Oristano col punteggio di 93/100, beneficiando di un contributo da oltre 39 mila euro. Ottimo anche il risultato di Ottana con 72/100 e risorse per 23.320,26 euro. Soddisfatti gli amministratori comunali che vedono ripagati anni d’impegno nel promuovere l’identità locale.

Le reazioni

«Si tratta di un risultato che oltre a confermare la rilevanza storica, culturale e sociale ci consentirà di qualificare con maggiore attenzione l’offerta culturale e turistica della nostra comunità grazie al contributo di cui siamo beneficiari», dice Luciano Barone, sindaco di Mamoiada. E aggiunge: «Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro portato avanti dal nostro Comune e dall’associazione Ipotenusa che ha gestito la parte organizzativa dell’evento. Come di vitale importanza è stata la partecipazione di ogni singolo cittadino che ha reso possibile la rievocazione del nostro evento culturale identitario per eccellenza».Barone elogiare le maschere simbolo, cioè «Mamuthones e Issohadores, dell’associazione Atzeni e della Pro Loco, che con maestria e sapienza millenaria riescono a coinvolgere i sempre più numerosi visitatori nelle rappresentazioni ancestrali». Anche Ottana guarda con orgoglio al prestigioso obiettivo raggiunto. «È la vittoria di un intero paese che da tempo puntava a questo risultato - dice il sindaco Franco Saba - non è stato facile produrre un’ampia documentazione, ma siamo felici di avercela fatta grazie al supporto di associazioni, uffici e cittadini».Saba guarda in prospettiva: «Grazie alle risorse, organizzeremo un altro Carnevale d’eccellenza, in cui Boes, Merdules e Sa Filonzana saranno come sempre i protagonisti. Puntiamo ad intercettare un nuovo turismo intorno al nostro patrimonio storico».

