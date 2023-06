Ottana e Mamoiada negli scatti del celebre Steve McCurry 

Dopo il Sud della Sardegna anche l’Oristanese e la Barbagia. Steve McCurry, uno dei fotografi più importanti al mondo, autore tra le altre cose della foto di una giovane ragazza, Sharbat Gula, diventata un’icona pop dopo l’immagine che la ritrasse in un campo profughi afghano in Pakistan durante la guerra degli anni Ottanta, è sbarcato in Sardegna per un nuovo progetto i cui dettagli sono ancora tutti da scoprire. Dopo Carloforte e Calasetta, il fotografo americano ha voluto scoprire anche Ottana, Mamoiada, Sedilo e Cabras. Tra il 12 e il 18 giugno, McCurry ha visitato l’Isola accompagnato da Michele Piras e Valerio Atzori di Efficio Lucem Studio, insieme a Eolo Pefido, assistente del celebre fotoreporter, in collaborazione con la Film Commission e le associazioni “Boes e Merdules betzos” di Ottana, “Atzeni” di Mamoiada, Matteo Leone e Marco Luxoro.

Steve McCurry ha voluto visitare Ottana, Mamoiada, Sedilo, Cabras, Carloforte e Calasetta. L’ultima volta che McCurry arrivò in Sardegna fu tre anni fa in occasione della sua mostra a Cagliari. Il risultato del suo lavoro sarà «un racconto contemporaneo insieme cinematografico e multipiattaforma, multigenerazionale e made in Sardegna, del quale siamo orgogliosi perché nato insieme alla Sardegna Film Commission, da un’inedita ricerca di luoghi di emozioni e anime che si incontrano di fronte all’obiettivo che osserva e ritrae, con cura e tenerezza, curiosità e stupore», afferma il presidente della Film Commission Gianluca Aste.

