Otorino, via all’attività chirurgica 

Al San Martino è iniziata l’attività chirurgica nella struttura semplice dipartimentale di Otorinolaringoiatria, diretta da Andrea Melis. Da alcune settimane con l’equipe composta dagli specialisti Marco Vinci e da Maria Antonietta Collu, effettua interventi chirurgici in ambito otorinolaringoiatrico in regime di day surgery. «Si tratta di interventi chirurgici in anestesia locale con sedazione -spiega Melis – come la decongestione dei turbinati inferiori attraverso una nuova tecnologia, la risonanza quantica molecolare, che consente di ridurre il volume dei turbinati inferiori in pazienti, che non rispondono più alla terapia medica convenzionale». L’unità operativa continua a crescere, dopo un anno e tre mesi di attività. Nel 2024 le prestazioni sono state 3mila 229, di cui 2mila 508 per i pazienti esterni, che hanno prenotato la visita tramite Cup. Il 53 per cento di questi 2.508 non è residente nell’Oristanese, a dimostrazione che l’Otorinolaringoiatria del San Martino attrae pazienti provenienti da altre province con una mobilità attiva significativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA