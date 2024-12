Othocaffè, il giornalino degli studenti 

Giornalisti in erba per dare una nuova voce ai ragazzi che frequentano l’istituto Othoca. È uscito infatti il primo numero di Othocaffè, il giornalino di 18 pagine. E nel primo numero non poteva mancare l’editoriale del dirigente scolastico, Franco Frongia, che racconta un viaggio alla scoperta della vita della scuola.«Questo spazio creativo e informativo è stato ideato e realizzato da un gruppo di 15 studenti, che hanno seguito un corso di 40 ore per formarsi come redattori, con il supporto di un giornalista professionista nel ruolo di direttore responsabile e due insegnanti che hanno fatto da tutor per gli studenti - spiega Frongia – Grazie a questo lavoro di squadra, Othocaffè racconta la vita scolastica attraverso articoli, interviste, reportage e approfondimenti. I temi trattati spaziano dall’attualità agli eventi scolastici, dalle curiosità agli argomenti più significativi per la comunità oristanese».

Il giornalino è pubblicato online. Claudia Lupino, Pamela Secci; caporedattore Gianluca Statzu; responsabile tecnico Nicola Silesu; giornalisti Emma Cau, Maria Vacca, Chiara Oppo, Lorenzo Liscia, Antonio Musu, Mattia Murtas, Bogdan, Maurizio Cabras, Mario Guarcello, Giuseppe Usai, Adriano Mulas, Mattia Pes, Cristian Lilliu; direttore responsabile Giorgio Mastino.

