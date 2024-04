Othoca, mezzo secolo “Industriale” 

Nell’immenso archivio che custodisce i tesori più preziosi, ci sono tutti i registri compilati a mano dai docenti, le circolari, vecchi diplomi mai ritirati e perfino le copie rilegate de L’Unione Sarda che studenti e prof potevano sfogliare all’intervallo. Faldoni che raccontano il primo mezzo secolo di vita dell’Istituto di via Zara.

Il compleanno

Spegne cinquanta candeline il Tecnico industriale Othoca, ma non li dimostra, forte del suo approccio orientato alla pratica che non solo prepara gli studenti per il mondo del lavoro, ma li equipaggia con le competenze necessarie per affrontare le sfide future.

I record

«È una delle scuole isolane che garantisce più ingressi lavorativi dopo il diploma», dice il dirigente Franco Frongia, al timone da 19 anni. E non è l’unico primato: anche la continuità nell’ufficio di presidenza è da record. «In 50 anni tre dirigenti: Vincenzo Perria, in carica per quasi un trentennio, una parentesi di due anni affidata a Angelo Mura e poi il sottoscritto», spiega Frongia, ancora indeciso se salutare a fine anno o rimandare la pensione al 2025. «Se potessi cambiare qualcosa della scuola di oggi, semplificherei la burocrazia: nel 1998 ho firmato 70 circolari. Quest’anno, e siamo ad aprile, sono già a 270».

I numeri

Cinquantasette aule, un’infinità di laboratori distribuiti sugli oltre 10mila metri quadri di edificio: un labirinto trafficato quotidianamente da un migliaio di studenti. Dal 1974 a oggi sono stati 6.310 i diplomati. «Il tasso di abbandono è alto nel biennio, non è un percorso semplice - spiega il dirigente - ma abbiamo anche una buona percentuale di ragazzi che proseguono all’università, soprattutto in Ingegneria e Informatica». Di talenti l’Othoca ne ha sfornati parecchi, «impossibile nominarne qualcuno senza fare un torto agli altri», si giustifica Frongia.Di sicuro la maggior parte dei ragazzi ha dovuto rispondere all’appello (e alle interrogazioni) di Paolo Pinna, docente di Meccanica e Meccatronica che in 36 anni ha imparato a conoscere ogni singola mattonella dell’edificio di via Zara. «Quando ho iniziato la scuola era molto diversa, i ragazzi erano diversi. Oggi sono distratti da un modello di vita distorto, offerto dalle immagini che scorrono sugli smartphone», dice. Severo con gli alunni? «Semmai autorevole, se ho sospeso il giudizio è perché non avevano raggiunto i livelli richiesti». Tra i suoi colleghi Silvano Ortu, prof di discipline meccaniche che, prima di sedere in cattedra, all’Othoca è stato studente. «È stato emozionante tornare dopo il diploma - racconta - i miei ex docenti, diventati colleghi, mi dicevano di dare loro del “tu”, ma non ci riuscivo».

La cerimonia

Il cinquantesimo compleanno dell’Istituto sarà celebrato con una grande festa, in programma sabato dalle 9.30, al quale sono invitati gli ex alunni, insegnanti e i collaboratori. «Se tutti accetteranno l’invito - scherza Frongia - siamo nei guai».

