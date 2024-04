Othoca, grande festa per i 50 anni 

Cinque lunghi decenni di sfide educative, crescita, formazione e legami duraturi. L’istituto tecnico industriale “Othoca” ha scelto una rimpatriata per aprire i festeggiamenti in occasione del cinquantesimo anniversario dalla sua nascita. Nell’aula magna dell’edificio di via Zara tante teste brizzolate a ripercorrere la storia di quelle aule che, in mezzo secolo, hanno sfornato oltre 6mila diplomati. Ex alunni, docenti e collaboratori, «vecchie glorie» le ha definite il dirigente Franco Frongia, al timone della scuola da 19 anni. Tra ricordi e aneddoti c’è stato spazio anche qualche attimo di commozione davanti alle immagini raccolte nel video che un gruppo di studenti del laboratorio di fotografia ha realizzato con materiale d’archivio. «Non possiamo rimanere indietro rispetto alle sfide che i tempi ci impongono, specie in tema di intelligenza artificiale - dice il dirigente - il prossimo anno partiremo con i corsi di formazione per far sì che i nostri docenti siano preparati».

Durante la cerimonia sono stati premiati i ragazzi che hanno partecipato al concorso per la realizzazione del logo dell’anniversario: il primo premio è andato a Mirko Angius, il secondo a Daniele Serra e il terzo a Luca Concas. ( m. g. )

