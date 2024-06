Ostriche e cozze per la festa della laguna 

Ostriche, vongole, arselle e visite guidate oggi allo stabulario di Santa Gilla per la “Festa della laguna 2024”. Intenso e prelibato il programma offerto agli ospiti dai pescatori della consorzio ittico che gestisce la laguna per valorizzare la “fabbrica del mare” a due passi dal capoluogo.

Si parte alle 8 con l’inizio delle visite guidate in barca negli allevamenti di mitili e ostriche e agli orti delle arselle. Dalle 8,30 via alla scoperta degli impianti di depurazione e confezionamento. Alle 11 spazio all’animazione per bambini a cura dell’associazione “Cip&Ciop 123 Stella”. Alle 12,30 l’atteso appuntamento con la degustazione dei prodotti tipici della laguna di Santa Gilla. la chiusura della manifestazione è prevista alle 18.

Negli spazi del consorzio i pannelli informativi racconteranno ai visitatori i risultati delle ricerche effettuate dall’Università di Cagliari sulle zone umide, sull’acquacoltura e sulla valorizzazione dei prodotti ittici. (a. a.)

