Ostriche e cozze nel menù nuragico 

Dagli scavi di Su Angiu emerge una scoperta importante. Tra le tracce lasciate più di 3mila anni fa dagli abitanti del grande nuraghe di Mandas sono comparse le prove di un’abitudine alimentare che può riscrivere l’immagine della civiltà nuragica: oltre alla carne degli animali allevati e cacciati, a tavola arrivavano ostriche, cozze e arselle.

La dieta

Una dieta molto più ricca di quella che si immaginava e che racconta di comunità capaci di sfruttare risorse diverse, non soltanto quelle offerte dai campi e dai pascoli. Una piccola conchiglia, insomma, può diventare una grande finestra sulla vita quotidiana di millenni fa. Il sindaco Umberto Oppus davanti a questa testimonianza del passato non rinuncia all’ironia e confessa di essere lui stesso ghiotto consumatore di ostriche e arselle: «Evidentemente a tavola ho ereditato i gusti dei miei antenati».

La vita passata

La scoperta ha un significato tutt’altro che marginale. Gli scavi archeologici condotti nella struttura dell’Età del Bronzo di Su Angiu stanno restituendo nuovi elementi sulla vita delle comunità che abitavano il sito. I gusci delle conchiglie mischiati alle ceneri, ai carboni e agli altri resti delle attività quotidiane sono una sorta di menù pietrificato dal tempo. Ostriche e molluschi potevano accompagnare carni di suino e bovino, testimoniando una disponibilità alimentare più varia e una capacità di sfruttare ambienti differenti.

Il sito

Su Angiu è uno dei siti archeologici più importanti del territorio di Mandas e conserva le tracce di una storia lunga e complessa, proseguita anche dopo l’età nuragica. Le indagini archeologiche hanno documentato una frequentazione punica e romana, a dimostrare quanto il sito fosse inserito nelle dinamiche più ampie che hanno interessato la Sardegna nel corso dei secoli, e nelle campagne più recenti sono emerse nuove testimonianze che contribuiscono a ricostruire le diverse fasi di vita dell’area. Oggi quella stessa stratificazione rappresenta una delle sue principali ricchezze in chiave culturale e turistica.

Il progetto

Non è un caso che attorno all’imponente nuraghe quadrilobato vi sia un progetto di valorizzazione molto più ampio. Su Angiu (o Bangiu) è uno dei tre grandi siti archeologici messi in rete dal progetto “Treno e nuraghi” promosso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e dai Comuni di Mandas, Isili e Suelli e finanziato dal ministero della Cultura con due milioni.

L’obiettivo è creare un itinerario capace di unire archeologia, paesaggio e viaggio lungo la storica linea ferroviaria del Trenino Verde. Il percorso mette in relazione Su Angiu a Mandas, Is Paras a Isili e Piscu a Suelli: tre testimonianze molto diverse della civiltà nuragica accomunate dalla possibilità di essere raccontate attraverso un’esperienza territoriale unica. La storia delle ostriche può essere il punto di partenza per costruire un modo nuovo di presentare il sito, facendo entrare nel racconto anche l’alimentazione e le abitudini quotidiane degli antichi abitanti del territorio.

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