Ostriche, delizia sostenibile: l’evento alla Coop pescatori 

Saranno le ostriche le protagoniste del Festival dello sviluppo sostenibile in programma oggi alla Cooperativa pescatori di Tortolì. I soci hanno organizzato un evento che pone le ostriche al centro dell’attenzione non solo gastronomica, ma soprattutto ambientale con l'evento "Ostriche: custodi dell’ambiente marino". Tre le sessioni previste alle ore 10, 11 e 12 nelle quali i partecipanti potranno scoprire il ruolo di questo mollusco nella purificazione delle acque e nella protezione della biodiversità. Attraverso dimostrazioni pratiche, verrà mostrato come il riciclo dei gusci possa contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale, trasformando gli scarti in risorse. (f. me.)

