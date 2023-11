Ostia Mare liquidato: per il Budoni digiuno finito dopo sei gare 

Budoni 3

Ostia Mare 1

Budoni (4-3-1-2 ): Marano; Assoumani, Farris, Caparros (29’ st Fremura), Raimo; Nzeyi, Stefanoni (38’ st Gucciardi), Ortenzi (13’ st Demoleon); Bammacaro; Gueye (48’ st Escobar), Lancioni (41’ st Soyemi). In panchina Faustico, Demoleon, Mauriello, Scolaro, De Rosa. Allenatore Cerbone.

Ostia Mare (3-5-2) : Morlupo; Maura, Tomas, Pasqualoni; Pozzi (19’ st Sardo), De Crescenzo, Buono, Icardi (38’ st Bernardini) Pompei (19’ st Simonelli); Mencagli, Cicarevic. In panchina Valori, Lazzeri, Pecoraro, Giusti, Casazza, Ferrari. Allenatore Perrotti.

Arbitro : D’Agnillo di Vasto.

Reti : nel primo tempo 34’ Mencagli, 43’ Lancioni; nel secondo tempo 16’ Stefanoni, 19’ Gueye

Note : ammoniti Pompei, Stefanoni, Pasqualoni, Bammacaro, Gueye, Maura; recupero 2’ pt, 7’ st

BUDONI. Una vittoria cercata e meritata. Lo è stata quella del Budoni (3-1) contro l’ostico Ostia Mare che finora non aveva ancora conosciuto la sconfitta in trasferta. È la terza affermazione in rimonta per i ragazzi di Raffaele Cerbone che si erano trovati in svantaggio al 34’ del primo tempo in virtù del gol di Mencagli, bravo a rifinire una bella azione corale. Poi, però, hanno concluso la prima frazione in parità grazie alla seconda rete stagionale di Lancioni, arrivata nove minuti dopo.

Nella ripresa, dopo un riavvio blando, i galluresi, al 16’ sono passati a condurre: Stefanoni ha portato palla, tentando di verticalizzare, la difesa ha intercettato ma il centrocampista di casa, riconquistato il possesso, ha concluso non lasciando scampo a Morlupo. Il definitivo 3-1 è poi arrivato per opera di Gueye.

RIPRODUZIONE RISERVATA