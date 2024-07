Ostia, il Papa a sorpresa in visita al Summer Park 

Ostia. Uscita a sorpresa dal Vaticano, e in tono decisamente estivo, quella di ieri pomeriggio per papa Francesco, ancora ufficialmente “in ferie” prima di riprendere l'agenda e gli impegni istituzionali. Nel primo pomeriggio, in forma privata, il Pontefice si è recato all'Ostia Summer Park, un festival gratuito, alla sua prima edizione quest'anno, sorto all'interno delle giostre in piazza della Stazione Vecchia.

Francesco ha voluto incontrare i lavoratori del parco: un modo, il suo, di stare vicino a chi vive nelle periferie, e tra mille sacrifici opera per rendere la vita più piacevole e divertente agli altri e a chi trascorre le vacanze estive. A loro il Papa ha dato tutto il suo sostegno, ma in particolare ha voluto esprimere personalmente la gratitudine «perché fate sorridere la gente». Non una cosa da poco in un tempo di guerre, di crisi e dolori sociali. La promotrice dell'appuntamento di ieri, comunque, è ben conosciuta. È suor Genevieve, 81 anni, la religiosa sua amica impegnata da decenni nella pastorale dei giostrai, e che abita in una roulotte a Ostia Lido insieme alla consorella Anna Amelia.

Al Papa è stato offerto un breve spettacolo di acrobazie, giocolieri e clown, poi Francesco ha salutato le famiglie e i bambini presenti e poco prima delle 17 ha fatto rientro in Vaticano.

