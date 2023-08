Ostetricia, un medico la notte nel reparto senza più bimbi 

Da martedì 22, dovesse tutto andare per il meglio, qualche turno notturno nel reparto di Ostetricia, chiuso da tempo, potrebbe essere coperto. Dovesse concretizzarsi (ora è attiva solo sulla carta) la convenzione con il Brotzu di Cagliari, un ginecologo sarà sempre presente in reparto, notte compresa, attualmente sguarnita di dirigenti medici. Per riaprire il reparto al completo servirebbero 2 ginecologi sia di giorno che di notte e uno reperibile. Per il momento, se tutto dovesse procedere per il verso giusto, si potrebbero avere 2 ginecologi durante il giorno, uno di notte e uno reperibile. Un segnale positivo, una speranza. Specie per le mamme costrette a viaggiare verso altri presidi per far nascere i propri figli. Anche Pediatria soffre di gravi carenze di organico. La segretaria territoriale Uil Fpl, Aurelia Orecchioni, non manca di sottolineare l’inerzia della politica: «Non si può certo parlare di riapertura di Ostetricia perché le donne non potranno in ogni caso partorire nel nostro ospedale in quanto Pediatria è chiuso. Si garantiranno, pensiamo, i trasferimenti delle gravide con la presenza del ginecologo anche nel turno notturno. Resta comunque l'amarezza e la rabbia dopo tante battaglie di vedere ancora chiuso il punto nascita, con l'assordante silenzio della politica regionale che dovrebbe pensare a far funzionare gli ospedali esistenti anziché costruirne di nuovi».

