«Ostetricia chiusa? Rimborsate le gestanti in trasferta» 

All’ospedale di Lanusei non si nasce più da un anno e mezzo. Salvo qualche caso di estrema urgenza, nel nido del Nostra Signora della Mercede i vagiti sono soltanto un ricordo. Per partorire le donne devono raggiungere altri punti nascita dell’Isola, con la scelta che in prevalenza ricade su Nuoro e Cagliari che, con il contributo delle nascite ogliastrine, hanno integrato i rispettivi numeri di parti.

Le trasferte hanno un costo e incidono sul bilancio familiare, tanto che il consigliere regionale del Partito democratico, Salvatore Corrias, unico esponente ogliastrino in Consiglio, sollecita un intervento all’assessore della Sanità, Carlo Doria: «Si prenda in considerazione l’opportunità di erogare rimborsi per nascite lontano dai Comuni di residenza».

L’istanza

La mancanza di medici e personale sanitario costringe così deve partorire ad affrontare lunghi viaggi per raggiungere altri nidi. «Molte delle gestanti, avvicinandosi la data ipotizzata del parto e viste le lunghe distanze - afferma Salvatore Corrias - preferiscono, a proprie spese, soggiornare in anticipo nelle vicinanze dei presidi ospedalieri per evitare di doversi muovere all’ultimo momento con tempi che per il loro stato non sarebbero opportuni né consigliabili». L’esponente dem si rivolge all’assessore Doria: «Sollecito una riflessione dell’assessore e del suo staff sulla questione dei rimborsi spese per le gestanti, ma sarebbe bene estendere a tutte coloro che necessitano di cure, che sono costrette a spostarsi dalla propria residenza e farsi carico di spese di viaggio e di soggiorno, visto che il servizio sanitario regionale non è in grado di garantire la cura e l’assistenza durante il parto capillarmente nei territori».

«Più attenzione»

«Spero che l’assessore - conclude Corrias - convenga sulla necessità di utilizzare ogni riguardo nei confronti della maternità e di andare incontro alle esigenze delle future mamme, considerato che anche queste attenzioni rientrano a pieno titolo tra le attività e i servizi a sostegno delle famiglie e delle nuove nascite».